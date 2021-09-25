Экономика

Китай нанес мощный удар по криптовалюте: как это отразилось на её стоимости

Центральный банк Китая сделал заявление 24 сентября, что все операции, проводимы с криптовалютой признают нелегальными.

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Об этой информации сообщило Bloomberg,  передает Ura-inform.

Из-за такого решения властей Китайской Народной Республики сразу начали падать цены на главные цифровые монеты Bitcoin и Ethereum, а также  на многие альткоины.

Представителями Центробанка было отмечено что отныне абсолютно все криптовалюты не являются легальными и им теперь запрещено быть в обращении на финансовом рынке. Все проводимые транзакции, которые будут связаны с криптовалютой, имеется ввиду и услуги оффшорных бирж для резидентов, теперь будут будут признаваться как незаконная финансовая деятельность.

Это самый жесткий шаг, который Китай сделал против криптовалюты, и он наносит удар в самое сердце рынка, который в этом году процветал и привлекал энтузиастов, включая миллиардера Илона Маска. Китай давно выражает недовольство криптовалютой из-за ее связи с мошенничеством и отмыванием денег, а также чрезмерным использованием энергии. 

Биткойн резко упал после объявления Китая на 6% до примерно 41 800 долларов. Строгий подход Китая является одной из причин, по которым цены на биткойны рухнули в мае и изо всех сил пытались восстановить предыдущие рекордные максимумы, превышающие 60 000 долларов. 

Напомним ранее сообщалось, ЕК согласовала второй транш макрофина но есть нюанс: Нацбанк

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