ЕК согласовала второй транш макрофина но есть нюанс: Нацбанк

Национальный банк сделал заявление, что Украина получит второй транш макрофининасовой помощи к концу осени.

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Об этой информации сообщил Unn, передает Ura-inform.

На предоставление транша повлияли достигнутые результаты Украины в проведении структурных реформ, которые предусмотрены меморандумом о взаимопониманиях между ЕС И Украиной.

Но при этом, утверждают в НБУ, получим ли мы транш, зависит также и от положительного результата выполнения программ с Международным валютным фондом.

Также сообщается, это приятое со стороны ЕК послужило первым шагом к долгосрочной процедуре, которая и приведёт к предоставлению финансов в Украину.

Предположительный транш, который получит Украина в конце осени, составит 600 миллионов евро.

Полученную фондом макрофинасовую помощь планируют направить на борьбу с коронавирусом а так же на последствия преодоления «коронокризы».

Напомним, ранее сообщалось, Эксперт назвал причины атаки Банковой на Разумовка и Кличко: а также о возможности нового политического союза.