Идёт потепление: прогноз погоды на последние сентябрьские выходные (25-26 сентября)

Как сообщает Гидрометцентр, на выходные 25-26 сентября в Украине потеплеет. Но местами ожидаются осадки

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Об этой информации сообщил Aif.ua, передает Ura-inform.

В субботу . По всей территории Украины ожидают переменную облачность, по областям местами будут осадки.

Северные и центральные области ночью ожидает +7°с …+10°с, дневная температура составит+8°с …+11°С

В Западных областях ночные температурные показатели составят +8°с, днём ожидается до +17°с …+20°с.

В восточных областях температурные режимы будут такими: ночью +9°с …11°с, а дневная температура может достигнуть +14°с …+16°с.

Южных частях страны ночные показатели температуры будут колебаться в пределах +9°с …+11°с градусов тепла, а дневная температура поднимется до +15°с…+18°с.

В воскресенье . Только в восточных областях прогнозируют небольшие осадки. На всей остальной территории Украины дождей не будет.

На Западе дневная температура будет в пределах+16°…21°с. Ночная температура +9°…+12°с градусов.

Северные области покажут дневную тепетатуру+12°с …15°с, ночную +6°с …+11°с градусов.

В центральных областях дневная температура будет на отметке+13°с +19 °с, ночная +7°с …+9°с.

Южные области порадуют жителей тёплой погодой, там дневные показатели достигнут +19°с +23 °с. Ночью ожидается +10°с… +14°с градусов

В Киеве и киевской области прогнозируют ночью до +9°с …+11°с, дневная температура достигнет+12°с …+14°с.

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