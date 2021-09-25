Общество

Зеленский усилил свой кортеж ,полиция перешла на особый режим: что происходит

Президент Украины Владимир Зеленский приказал перевести полицию с двадцать пятого сентября на усиленный режим работы.

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Об этой информации сообщило Pravda,  передает Ura-inform.

Зеленский срочно усилил свою  охрану, так же он приказал представителям полиции с двадцать пятого  сентября работать в  усиленном режиме. Всё это он сделал после попытки покушения на своего  первого помощника Сергея Шифера.

Журналистами УП был получен документ(приказ), в котором указывается о подписании  главой Национальной полиции Игорем Клименко о переводе полного состава полицейских на работу в усиленном режиме с двадцать пятого  сентября по восьмое  октября . Это связано, по его словам, с усилением криминогенной ситуации на территории Украины, с совершением тяжких уголовных преступлений, да ещё применяя огнестрельное оружие, которые были даны огласке и вызвали огромный резонанс.

 

Главная цель данного мероприятия, со слов Клименко, это проведение профилактических мер чтобы стабилизировать обстановку в стране.

Согласно нового приказа, полиция будет находиться на работе  сверхурочно но не больше двенадцати часов в сутки. Рабочая неделя их будут состоять из шести дней.

Напомним ранее сообщалось, ООН опубликовала финальный отчет о ситуации в Украине и Донбассе.

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