Половина расходов-на здравоохранение: ВР презентовала структуру расходов Госбюджета-2022

Кабинет министров Украины 15 сентября одобрил проект Государственного бюджета на 2022

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Половина расходов Государственного бюджета Украины на 2022 год приходится на здравоохранение, соцзащиту, а также образование. На оборону украинского государства будет выделено более 21%. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, представляя проект бюджета в Верховной Раде, пишет УРА-Информ.

«О расходной части: половина всех расходов бюджета приходится на здравоохранение, социальную защиту и образование. Далее сектор обороны и безопасности — 21%. Капитальные расходы возрастут по сравнению с плановым показателем почти на 17 млрд грн», — отметил Марченко.

Согласно презентации Верховной Рады Украины, Госбюджет на 2022 год имеет такую структуру расходов:

22,3% социальная защита;

21,1% оборона и общественный порядок;

13,1% здравоохранение;

12,7% образование;

12,4% обслуживание государственного долга;

10,8% экономика;

4,6% общегосударственные функции;

1,7% дотации местным бюджетам;

1,2% духовное и физическое развитие;

0,6% охрана окружающей среды.

Ранее сообщалось, что 21 сентября Миссия Международного валютного фонда начала свою работу на территории Украины.