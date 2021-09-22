Экономика

Половина расходов-на здравоохранение: ВР презентовала структуру расходов Госбюджета-2022

Кабинет министров Украины 15 сентября одобрил проект Государственного бюджета на 2022

Время чтения: 44 Секунд

Половина расходов Государственного бюджета Украины на 2022 год приходится на здравоохранение, соцзащиту, а также образование. На оборону украинского государства будет выделено более 21%. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, представляя проект бюджета в Верховной Раде, пишет УРА-Информ.

«О расходной части: половина всех расходов бюджета приходится на здравоохранение, социальную защиту и образование. Далее сектор обороны и безопасности — 21%. Капитальные расходы возрастут по сравнению с плановым показателем почти на 17 млрд грн», — отметил Марченко.

Согласно презентации Верховной Рады Украины, Госбюджет на 2022 год имеет такую структуру расходов:

  • 22,3% социальная защита;
  • 21,1% оборона и общественный порядок;
  • 13,1% здравоохранение;
  • 12,7% образование;
  • 12,4% обслуживание государственного долга;
  • 10,8% экономика;
  • 4,6% общегосударственные функции;
  • 1,7% дотации местным бюджетам;
  • 1,2% духовное и физическое развитие;
  • 0,6% охрана окружающей среды.

Ранее сообщалось, что 21 сентября Миссия Международного валютного фонда начала свою работу на территории Украины. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Из-за смерти остались без выплат: учителя в ОРДЛО не получили зарплату

Сотрудникам образования местные жители посоветовали обращаться в местную «прокуратуру»

«Гребут, как перед концом света»: в ОРДЛО исчезает первоочередный продукт питания

Скоро некоторые продукты могут исчезнуть

В Украине начала работу Миссия МВФ

Очередной транш МВФ в размере 750 млн долларов должен поступить в Украину в конце ноября или в начале декабря

Идентификации граждан: в «Ощадбанке» сделали важное заявление

При себе необходимо иметь паспорт и документ о присвоении идентификационного номера налогоплательщика

Обменник валют в Днепре: где и как менять деньги

Обменный пункт – это то место, где чаще всего украинцы обменивают деньги с одной валюты на другую.

Выбор обменника валют в Кривом Роге: на что обратить внимание

При выборе обменного пункта в Кривом Роге стоит обратить внимание на несколько важных моментов. Сейчас таких пунктов открылось очень много, ведь практически каждый житель города...
Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap