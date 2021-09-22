Половина расходов-на здравоохранение: ВР презентовала структуру расходов Госбюджета-2022

Кабинет министров Украины 15 сентября одобрил проект Государственного бюджета на 2022
Половина расходов Государственного бюджета Украины на 2022 год приходится на здравоохранение, соцзащиту, а также образование. На оборону украинского государства будет выделено более 21%. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, представляя проект бюджета в Верховной Раде, пишет УРА-Информ.
«О расходной части: половина всех расходов бюджета приходится на здравоохранение, социальную защиту и образование. Далее сектор обороны и безопасности — 21%. Капитальные расходы возрастут по сравнению с плановым показателем почти на 17 млрд грн», — отметил Марченко.
Согласно презентации Верховной Рады Украины, Госбюджет на 2022 год имеет такую структуру расходов:
- 22,3% социальная защита;
- 21,1% оборона и общественный порядок;
- 13,1% здравоохранение;
- 12,7% образование;
- 12,4% обслуживание государственного долга;
- 10,8% экономика;
- 4,6% общегосударственные функции;
- 1,7% дотации местным бюджетам;
- 1,2% духовное и физическое развитие;
- 0,6% охрана окружающей среды.
Ранее сообщалось, что 21 сентября Миссия Международного валютного фонда начала свою работу на территории Украины.