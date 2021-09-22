Общество Экономика

«Гребут, как перед концом света»: в ОРДЛО исчезает первоочередный продукт питания

Скоро некоторые продукты могут исчезнуть

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Жители временно оккупированных территорий Донбасса жалуются на серьезное подорожание некоторых продуктов питания. Также жители ОРДЛО напуганы информацией о том, что скоро некоторые из стратегически важных продуктов могут исчезнуть. Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает УРА-Информ.

Как отмечают жители ОРДЛО, картошка на оккупированной территории восточной Украины стоит уже 40−50 руб. за кг. Также люди напуганы тем, что на полках магазинов не останется гречки.

«Давайте гречкой запасайтесь. Сказали скоро не будет. Гребли, как перед концом света, как в последний путь на базе в Макеевке сегодня», — отмечают комментаторы.

Помимо этого, стоимость гречки также выросла.

«Гречка уже по 120 фасовка, 115 на розвес», — добавляют комментаторы.

А в некоторых торговых сетях гречка уже исчезла.

«У меня дочке 1.5 года, на завтрак кроме гречки ничего не ест! В „ДНР“ гречки не нашла, в Таганроге покупала», — добавил дончанин.

На территории ОРДЛО также ощутимо подорожал и сахар.

«Сахар по 51 руб. будет! На базе по 48 — опт! А в розницу в магазине по 47.50 руб.», — отмечают местные жители.

Ранее сообщалось, что в национальном банке «Ощадбанк» сделали заявление касательно идентификации граждан.

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