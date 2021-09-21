В Украине начала работу Миссия МВФ

Очередной транш МВФ в размере 750 млн долларов должен поступить в Украину в конце ноября или в начале декабря

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Сегодня, во вторник, 21 сентября Миссия Международного валютного фонда начала свою работу на территории Украины. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Ваграма Степаняна, которое есть в распоряжении УНН, передает УРА-Информ.

«Миссия МВФ во главе с Иванной Владковой Холлар начинает сегодня свою работу и будет продолжать обсуждение с властями Украины первого пересмотра программы, поддерживаемой МВФ», — сказано в заявлении.

Встречи миссии, как отметил постоянный представитель, будут проходить в онлайн-режиме.

Ранее сообщалось, что Украина продолжает надеяться на получения все новых и новых кредитов от Международного валютного фонда. Однако новые договоренности требуют и ответных действиях со стороны украинских властей.