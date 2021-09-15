В правительстве одобрили проект Госбюджета на 2022 год

5,95% ВВП в проекте Госбюджета-2022 направлено на сектор безопасности и обороны

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В среду, 15 сентября, Кабинет министров Украины одобрил проект Государственного бюджета на 2022 год. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНН.

Сообщается, что украинский Кабмин на заседании одобрил проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2022 год». Стоит отметить, что проект бюджета будет передан Кабмином на регистрацию в ВРУ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в свою очередь сообщал, что согласно проекту Государственного бюджета Украины, доходы в 2022 году составят 1277 млрд гривен. Стоит отметить, что это на 161 млрд гривен больше по сравнению с 2021 годом. При этом, расходы государственного бюджета составят 1465 млрд гривен. Дефицит украинского бюджета — 188 млрд гривен.

«Мы увеличиваем денежное обеспечение наших военных на 7,7 млрд грн, а также выделяем рекордные средства на программу развития вооружения и военной техники. Также 5,5 млрд грн предлагаем выделить для обеспечения жильем участников АТО/OOC со статусом внутренне перемещенных лиц», — отметил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что 14 сентября состоялась встреча руководства НБУ с вице-президентом Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Анной Бьерде, а также региональным директором Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Арупа Банерджи.