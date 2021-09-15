Общество

«Если СНБО займется буквами, это будет лишним»: Разумков о предложении Данилова перейти на латиницу

В Украине есть свой язык

Время чтения: 49 Секунд

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков отреагировал на слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова о том, что Украине необходимо перейти с кириллицы на латиницу. В интервью для Интерфакс-Украина Дмитрий Разумков назвал это плохой идеей. Об этом пишет УРА-Информ.

«Если СНБО еще начнет заниматься буквами, думаю, что это уже будет лишним. Хотя каждый имеет право на свое видение. У нас же свобода слова – мы с этого с вами начинали! Поэтому у Алексея Мячеславовича может быть и свое видение этого процесса», — считает Разумков.

В Украине есть свой язык. Глава ВРУ считает, что только он должен оставаться единственным государственным.

«У нас должен быть один государственный язык – украинский. Супер – знать русский, немецкий, английский, французский, румынский, какой хотите – китайский, пожалуйста. Есть старая пословица – сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. Но государственный у нас – один, и с буквами у нас все хорошо», – добавил спикер украинского парламента.

Ранее сообщалось, что государственные чиновники предлагают внедрить на территории Украины латиницу и сделать обязательным английский язык. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Стало известно, как на самом деле убили Вячеслава Черновола: экс-правоохранитель признался спустя 22 года

Смерть лидера «Народного Руху України» до сих пор вызывает со мнения у многих людей, которые не могут смириться с потерей своего лидера и примера для подражания. Как оказалось, существует совсем иная версия смерти, которую раскрыл заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша.

Срок годности вакцин AstraZeneca истекает: миллионы доз могут пропасть

Центр экономики здравоохранения рекомендовал увеличивать темпы использования AstraZeneca в 5 раз

Быстрее, но сокрушительнее: в НАН дали прогнозы по новой волне COVID-19

Значительно вырос процент но

Минцифры опубликовало ролик об Украине, который показывали главе Apple в США(видео)

Глава министерства цифровой трансформации Михаил Фёдоров на своей странице в социальной сети «Фейсбук» опубликовал промо-ролик об Украине Invest in Ukraine.

Растаможка авто онлайн: в «ДИЯ» введут новую опцию

Соответствующее решение правительство поддержало на заседании в среду

Украинские военные получили станцию обнаружения «Феникс-1»

Разработка осуществлена в рамках модернизации радиолокационной станции 79К6

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap