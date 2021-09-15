«Если СНБО займется буквами, это будет лишним»: Разумков о предложении Данилова перейти на латиницу

В Украине есть свой язык

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Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков отреагировал на слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова о том, что Украине необходимо перейти с кириллицы на латиницу. В интервью для Интерфакс-Украина Дмитрий Разумков назвал это плохой идеей. Об этом пишет УРА-Информ.

«Если СНБО еще начнет заниматься буквами, думаю, что это уже будет лишним. Хотя каждый имеет право на свое видение. У нас же свобода слова – мы с этого с вами начинали! Поэтому у Алексея Мячеславовича может быть и свое видение этого процесса», — считает Разумков.

В Украине есть свой язык. Глава ВРУ считает, что только он должен оставаться единственным государственным.

«У нас должен быть один государственный язык – украинский. Супер – знать русский, немецкий, английский, французский, румынский, какой хотите – китайский, пожалуйста. Есть старая пословица – сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. Но государственный у нас – один, и с буквами у нас все хорошо», – добавил спикер украинского парламента.

Ранее сообщалось, что государственные чиновники предлагают внедрить на территории Украины латиницу и сделать обязательным английский язык.