Растаможка авто онлайн: в «ДИЯ» введут новую опцию

Соответствующее решение правительство поддержало на заседании в среду

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Граждане Украины смогут через «ДИЯ» подать необходимые документы для таможенного оформления транспортного средства, оплатить таможенный сбор , а также завершить оформление в автоматическом режиме. Это можно будет сделать в рамках экспериментального проекта со 2 декабря 2021 по 31 декабря 2023. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление главы правительства Дениса Шмыгаля.

«Для десятков тысяч украинский ввоз авто часто превращалось в ограничения, неудобства и затяжки. Поэтому мы утвердили постановление, позволит через смартфон подавать необходимые документы, оплатить таможенный сбор и завершить таможенное оформление транспортного средства в автоматическом режиме «, — отметил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что 15 сентября Кабинет министров Украины одобрил проект Государственного бюджета на 2022 год.