Общество Технологии Экономика

Растаможка авто онлайн: в «ДИЯ» введут новую опцию

Соответствующее решение правительство поддержало на заседании в среду

Время чтения: 31 Секунд

Граждане Украины смогут через «ДИЯ» подать необходимые документы для таможенного оформления транспортного средства, оплатить таможенный сбор , а также завершить оформление в автоматическом режиме. Это можно будет сделать в рамках экспериментального проекта со 2 декабря 2021 по 31 декабря 2023. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление главы правительства Дениса Шмыгаля.

«Для десятков тысяч украинский ввоз авто часто превращалось в ограничения, неудобства и затяжки. Поэтому мы утвердили постановление, позволит через смартфон подавать необходимые документы, оплатить таможенный сбор и завершить таможенное оформление транспортного средства в автоматическом режиме «, — отметил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что 15 сентября Кабинет министров Украины одобрил проект Государственного бюджета на 2022 год.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Последние статьи

Плохие новости для Украины мы опять стоим на пороге кризиса: Берёза озвучил свой прогноз

Своим мнением относительно ситуации на данный момент в стране и также что может её ожидать в ближайшем будущем поделился экс-народный депутат Борислав Береза.

Стало известно, как на самом деле убили Вячеслава Черновола: экс-правоохранитель признался спустя 22 года

Смерть лидера «Народного Руху України» до сих пор вызывает со мнения у многих людей, которые не могут смириться с потерей своего лидера и примера для подражания. Как оказалось, существует совсем иная версия смерти, которую раскрыл заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша.

В мире появился новый военный альянс AUKUS: зачем США, Великобритания и Австралия его создали

Инициатором сознания нового трёхстороннего оборонительного блока безопасности AUKUS стали три англоязычные страны. Британские и американские СМИ уже успели назвать альянс антикитайским.

Москва созналась в газовом шантаже Европы: что хочет получить взамен РФ

Сейчас цена в Европе на голубое топливо уже достигла своего рекордного максимума и продолжает расти.

Компания SpaceX Маска впервые отправила обычных граждан, а не профессиональных космонавтов в космос (уникальные кадры запуска)

Політ за попередніми даному триватиме 3 дні. Його запуск відбувся шістнадцятого вересня о третій годині ночі за київським часом.

Срок годности вакцин AstraZeneca истекает: миллионы доз могут пропасть

Центр экономики здравоохранения рекомендовал увеличивать темпы использования AstraZeneca в 5 раз

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap