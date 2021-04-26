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Украина продолжает надеяться на получения все новых и новых кредитов от Международного валютного фонда. Однако новые договоренности требуют и ответных действиях со стороны украинских властей.

МВФ требует от Украины повышения тарифов или других подобных шагов. На этот раз речь идет о том, чтобы сократить субсидии для населения. Речь может идти даже о 50 процентах. На данный момент источник сообщает, что такое требование высунул Международный валютный фонд до 2024 года, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«Наш источник в ОП рассказал, что МВФ требует сократить субсидии для населения на 50% до 2024 года. Фонд считает недостаточно жёсткими ограничения принятые недавно Кабмином и хочет урегулировать этот вопрос на законодательном уровне», — пишет источник.

На данный момент неизвестно речь идет о плавном уменьшении субсидии или о том, что в 2024 году их должны урезать на половину.

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