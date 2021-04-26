Россия под прикрытием перебросила войска в ОРДЛО: что известно

РФ перебросила 4,5 тысячи солдат в «республики»

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Российская Федерация длительное время проводила учения возле границ с Украиной, однако в итоге заявила, что выводит свои войска с границы после проведения успешных «тренировок».

В тоже время источник сообщает, что за время проведения так называемых «учений» РФ тайно по ночам перебросила порядка 4,5 тысяч своих военнослужащих на территорию ОРДЛО. Сообщается, что в «республики» были переброшены 2 500 солдат в 1-й армейский корпус «ДНР» и порядка 2 000 – во 2-й АК «ЛНР», пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал «Вольнодумец».

При этом отмечается, что российские военнослужащие не подчиняются местным «командирам» и выполняют приказы только командования 8-й армии Южного военного округа министерства обороны РФ.

«Началось «великое стояние» российских войск, которое беспокоит и местных вожаков ОРДЛО, и их российских кураторов. Они в неведении ждут, что придумает бункерный стратег. Возможно, в Кремле рассчитывают, что все потихоньку привыкнут к присутствию войск РФ, и тогда и придет с «миротворческая» миссия, которая принесет «русский мир» и освободит Украину от украинцев», — считает блогер.

Ранее мы сообщали, что боеготовность НВФ на нуле, «ополченцы» бегут из «армии».