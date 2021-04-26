«Нафтогаз» назвал цену на газ на целый год: сколько будут платить украинцы

Цена на газ на год будет ниже 8 гривен

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Вчера, 25 апреля, компания «Нафтогаз» опубликовала фиксированный годовой тариф на газ для населения. До мая 2022 года цена будет составлять 7,96 грн / куб.м с НДС, но при этом без стоимости распределения (доставки).

Такой тариф будет действовать в компании с первого мая этого года по 31 апреля следующего года. С первого мая 2021 года все абоненты компании будут автоматически переведены на новый годовой тарифный план — «Фиксированный». Также он будет доступен для получателей льгот и субсидий, пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что «Нафтогаз Украины» также является поставщиком «последней надежды» (ПОН), то есть обеспечивает газом клиентов, которые внезапно потеряли своего основного поставщика. Для таких абонентов цена будет выше, чем для обычных абонентов.

Цена на газ для таких клиентов в мае составит 9,57 грн / куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки). При этом позже, такие абоненты смогут выбрать любую рыночную газовую компанию и заключить с ней договор, чтобы получить более выгодные цены.

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