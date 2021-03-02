«Приятный» сюрприз украинцам на первое апреля: цены на газ и электричество могут поднять в 2-3 раза

Этот вопрос нужно решать уже сейчас

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Уже с первого апреля цены на газ и электричество для населения в Украине могут существенно пйоти вверх. Такое заявление сделал исполнительный директор «Экономического дискуссионного клуба» Олег Пендзин.

Он отметил, что в последний день марта заканчивается возложение спецобязательств и по газу и по электричество. Это значит, что цены могут взлететь в два или даже в три раза, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеканал Прямой.

«У нас возложение специальных обязанностей по электрической энергии заканчивается 31 марта, то есть что это значит, это фиксированная цена по тарифам на электрическую энергию для населения. Когда мы с вами говорим о газе, там также до 31 марта 6,99 грн и опять же с первого апреля, вот такой будет у нас день смеха по стране, вполне возможен рост цен на газ», — заявил Пендзин.

Он отметил, что нужно действовать уже сейчас и продлить возложение специальных обязанностей. В первую очередь он отметил, что необходимо решить вопрос с ценой на электричество.

Ранее мы сообщали, что пенсии у 8 млн украинцев вырастут уже с марта.