Все, что я делал по просьбе Порошенко, — все это было в интересах Украины — Медведчук

Пятый президент Украины спрашивал совета у кума Путина

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Пророссийский политик Виктор Медведчук рассказал о том, что сотрудничал с пятым президентом Украины Петром Порошенко. Он рассказал о том, как сотрудничал с бывшим президентом Украины.

Медведчук отметил, что Порошенко обращался к нему по различным вопросам, когда стал президентом Украины, пишет УРА-Информ со ссылкой на BBC.

«Когда он стал президентом, он ко мне обратился… Он ко мне обращался по разным вопросам, связанным с Россией. Я помогал не ему, а Украине. И все, что я делал по просьбе Порошенко, — все это было в интересах Украины», — заявил Медведчук.

Также Медведчук назвал именно Порошенко главным кандидатом на победу в президентских выборах, если они состоятся преждевременно. При этом кум Владимира Путина отметил, что сам не собирается поддерживать Порошенко на выборах, но несмотря на антирейтинг, считает именно его фаворитом.

Также, по мнению народного депутат, шансы а успех будут и у лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко. При этом он добавил, что важным фактором будет то, когда состоятся выборы.

Ранее жена Медведчука Оксана Марченко поделился своим отношением к Владимиру Зеленскому.