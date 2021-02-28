Пенсии у 8 млн украинцев вырастут уже с марта, — Шмыгаль

Кабмин, по словам Шмыгаля, продолжает работу над дополнительными механизмами поддержки населения

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С завтрашнего дня, первого марта, в Украине в рамках индексации повышаются пенсионные выплаты для восьми миллионов украинцев. В среднем пенсионные выплаты будут увеличены на 300 гривен. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook, передает УРА-Информ.

«Уже завтра пенсии для восьми миллионов украинцев вырастут на 11%. В среднем рост составит 300 грн», — отметил глава правительства.

Кабмин, по словам Шмыгаля, продолжает работу над дополнительными механизмами поддержки населения.

«Например, в прошлом году люди в возрасте от 80 лет начали получать 500 гривен ежемесячной доплаты, а уже в этом году дополнительные выплаты в размере 400 гривен начнут получать и люди старше 75 лет», — добавил он.

Правительство Украины, как отметил Шмыгаль, уже подало законопроект, который возможно будет четко определить автоматическую индексацию пенсионных выплат с первого марта. Также в правительстве все еще продолжается работа над накопительными пенсиями.

«Еще одним шагом к справедливой и достойной пенсии в Украине станет введение накопительной системы, над которой правительство и парламент сейчас активно ведут работу», — добавил премьер.

Ранее сообщалось, что стало известно, скольким жителям временно неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областях страна платит пенсии и другие социальные выплаты.