Общество

Секретный рейс с российской вакциной на борту: Словакия закупила два миллиона доз

Удивительное решение страны

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Словакия закупает у России два миллиона доз вакцины Спутник V. Власти страны поясняют, что решение направлено на увеличение количества вакцинаций в условиях резкого увеличения числа инфекций и смертей, вызванных вирусом COVID-19. Чехи также изучают возможность использования российского препарата.

Доставка первой партии российской вакцины в Словакию держалась в секрете. Журналисты обратили внимание на полет военного самолета-члена НАТО в сторону Москвы, который случается нечасто, но окончательного подтверждения характера полета пришлось дождаться приземления машины с 200 000 доз в аэропорту Кошице к востоку от страны, пишет УРА-Информ со ссылкой на TVN/

Премьер-министр Игорь Матович объявил, что оставшийся транспорт прибудет в Словакию к концу июня. По его мнению, соблюдая сроки доставки, Россия докажет, что является надежным партнером. Он не исключил, что сам получит российскую вакцину. «Я еще не решил», — сказал он.

Он сказал, что две дозы вакцины стоят Словакии около 17 евро.

Ранее мы сообщали, что члены НВФ рассказали о последствиях вакцинации «Спутник V».

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