Порошенко и Медведчук решили пойти против Зеленского: что известно

Интересный союз двух разных политиков

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Похоже, что пророссийский политик Виктор Медведчук и пятый президент Украины Петро Порошенко решили действовать одним фронтом. Они намерены критиковать и действовать вместе против действующего главы государства Владимира Зеленского.

В последнем интервью Медведчук заявил, что сотрудничал с Порошенко, когда стал президентом Украины и действовал в этих вопросах только в интересах Украины. При этом он также сказал весьма интересную фразу, что именно у Порошенко лучшие шансы стать президентом Украины, если будут внеочередные выборы, хотя все опросы показывают, что Зеленский снова бы победил.

Похоже, теперь Порошенко и Медведчук снова решили действовать вместе и на этот раз их конкурент – Зеленский, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Тайны депутата.

«Медведчук заявил, что Порошенко может стать следующим президентом. Союз Порошенко-Медведчук начинает вырисовываться четче. Они договорились вместе качать ситуацию и критиковать Зеленского», — пишет источник.

Ранее жена Медведчука Оксана Марченко поделился своим отношением к Владимиру Зеленскому.