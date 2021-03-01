Общество

Боевики на Донбассе просят у волонтеров помощи: необходимы одеяла и матрасы

При этом местные «власти» заявляют, что дела идут хорошо

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Похоже, что дела у боевиков на Донбассе идут не лучшим образом. Они вынуждены просить у волонтеров помочи хотя бы с самым необходимым.

Учитывая ситуация на Донбассе и эскалацию конфликта главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин заявил, что «республика» готова к адекватному ответу», — пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Я абсолютно уверен, что нашим бойцам по плечу любая задача: и филигранное подавление огневых точек, и защита мирного населения при боевых действиях, и молниеносное наступление», — заявил Пушилин в очередном интервью.

В тоже время, в реальности, по ходу, ситуация совсем противоположная. Боевики, которым «по плечу любая задача», просят волонтеров помочь в приобретении хотя бы самого необходимого. Список, того, что просят боевики очень велик, но возможности волонтеров крайне ограничены, люди помогают неохотно, средств очень мало.

Сейчас боевики просят: шерстяные одеяла и ватные матрасы. Хотя бы штук по двадцать того и другого. Также сообщается и о проблемах с пищевым обеспечением.

Ранее мы сообщали, что члены НВФ рассказали о последствиях вакцинации «Спутник V».

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