Экономика

Скольким жителям ОРДЛО Украина платит пенсии и соцвыплаты: стала известна цифра

Украина платит пенсии 650 тысячам жителям ОРДЛО

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Стало известно, скольким жителям временно неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областях страна платит пенсии и другие социальные выплаты.

В текущий момент Украина выплачивает пенсии и социальные пособия почти 650 тысячам украинцев, которые проживают в ОРДЛО, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Такую информацию опубликовали в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. В тоже время ТКГ сообщили, что так называемые «власти» ОРДЛО нарушают права украинских граждан, которых «удерживают в заложниках, на получение ими их законных средств». Украинцам фактически нереально пересечь границу из-за ограничений боевиков.

В тое время представители ТКГ также сообщили, что если бы НВФ согласились открыть со своей стороны КПВВ «Счастье» и «Золотое» с сегодняшнего дня, то жители ОРДЛО смогли бы получить причитающиеся им средства в отделениях Ощадбанка непосредственно на КПВВ. Такую возможность сделала украинская сторона.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО неожиданно ответили на вопрос, где видят Донбасс.

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