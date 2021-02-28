Общество

«Крутило, ломало, было больно ходить»: члены НВФ рассказали о последствиях вакцинации «Спутник V»

В ОРДО проходит вакцинация от коронавируса российской вакциной «Спутник V»

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Некоторые члены незаконных вооруженных формирований «Л/ДНР» уже прошли вакцинацию российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V». Они рассказывают, что после первого укола препарата у них проявились побочные эффекты. Среди них были: повышение температуры и артериального давления, боли в костях и суставах. Об этом в своем видеообращении сообщает член НВФ Вячеслав Катаев с позывным «Кот», передает УРА-Информ.

«У повара нашего поднялась температура, 39. Наутро прошла. Были с Кирюшкой проблемы, он оказался не совместим с этой вакциной — его очень сильно скрутило, ломало, морозило. Ему было больно ходить. Эффект замедленной простуды, кости ломит, но это все очень терпимо. У меня давление поднималось до 150 на 90, полежал, выпил Корвалола, все прошло» — отмечает он.

Стоит напомнить, что на территориях временно неподконтрольных украинскому правительству Донбасса проходит вакцинация от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

Ранее сообщалось, что массовая вакцинация населения от коронавирусной пневмонии нового поколения позволит уменьшить число инфицированных жителей планеты более чем на 90%.

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