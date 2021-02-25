В «ЛНР» очередное подорожание ЖКХ: что ждет местных жителей

«Власти» приняли решение поднимать тарифы на услуги ЖКХ на 15-20%

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«С первого января в «ЛНР» и «ДНР» существенно подняли тарифы на услуги Житлово-комунальнго господства. Многие жители «республики» были недовольны таким подорожанием. Однако похоже, что в ближайшее время цены снова пойдут вверх.

Так в марте-апреле в «республике» будет очередное поднятие цен на услуги ЖКХ. Такое решение местными «властями» было принято из-за того, что Российская Федерация в этом году выделила намного меньше денег, чем ранее, на «республики», пишет УРА-Информ со ссылокой на телеграм канал Четкий Луганск.

«В связи с большим урезанием финансирования бюджета Республик с госбюджета России, «властям» «республик» дали указания искать источники финансирования, а не надеяться на постоянные дотации», — пишет паблик

Источник добавляет, что в Донецке была встреча представителей российского Министерства финансов и Министерства экономического развития России с представителями так называемых «республик». В итоге «главы» «ЛНР» и «ДНР» приняли решение поднимать тарифы на услуги ЖКХ на 15-20%.

Ранее мы сообщали, что в «ЛНР» остановили вакцинацию российским препаратом, появились слишком тяжелые осложнения.