Мутация COVID-19 вызвала новые опасные симптомы: болезнь может привести к глухоте

В группу риска теперь относят людей с категории после 55 лет

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В Украине, а именно в Закарпатской области медицинские работники заявили об изменении течения коронавирусной инфекции нового поколения и назвали новые ее симптомы. Ранее такие симптомы не наблюдались у пациентов с новым типом пневмонии. Стоит отметить, что речь о новых симптомах идет именно о мутации коронавируса. Об этом на брифинге сообщил директор Департамента здравоохранения областной госадминистрации Анатолий Пшеничный, передает УРА-Информ.

«Медики говорят о мутации вируса, в частности, называют нехарактерные симптомы – это рвота, диарея и глухота. Если раньше речь шла о потере обоняния и вкуса, то сейчас COVID-19 проявляется по-другому. Раньше у единиц фиксировались такие проявления, как рвота, диарея, а сейчас это стало происходить чаще», – заявил он.

Медики отмечают, что пациенты все чаще начали жаловаться на диарею и проблемы со слухом, а именно — тугоухость.

Пшеничный, что уже произошла не только мутация коронавируса, но и его адаптация к лечению определенными препаратами. Именно из-за этого на текущий момент в больницах много тяжелых пациентов.

«Раньше в группу риска относили людей 60+, то сейчас статистика коронавируса омолодилась. В группу риска теперь относят людей с категории после 55 лет», – добавил Пшеничный.

Ранее сообщалось, что доктор из Черкасс, который работает реаниматологом, Евгений Горенко стал первым гражданином Украины, который получил прививку от коронавирусной инфекции нового поколения.