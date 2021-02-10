Экономика

Коррупция продолжает тормозить реформы в Украине, — вицепрезидент Еврокомиссии

Также там призвали к реформе судебной системы

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В Европейской комиссии считают, что на территории Украины коррупция продолжает тормозить процесс реформ. Также там призвали к реформе судебной системы. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса во время обсуждения в Европарламенте отчета об имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

«Украина провела много важных реформ за последние годы. Это было сделано в упорной борьбе, и руководство Украины нужно похвалить. Однако я разделяю вашу оценку о том, что,» несмотря на заметный прогресс, широко распространена коррупция продолжает тормозить процесс реформ в Украине «. Ключевые институты должны иметь сильное и независимое руководство и иметь возможность выполнять свою работу без политического, экономического или иного вмешательства «, — подчеркнул Домбровскис.

Также он считает, что от контрабанды в Украине выигрывают только преступники и олигархи.

«Ее необходимо остановить — а для этого жизненно важно, чтобы Национальное антикоррупционное бюро было полностью независимым. За прошедшие годы Бюро показало свою эффективность и принесло ощутимые результаты. Борьба с коррупцией — ключевое условие макрофинансовой поддержки ЕС», — отметил вице-президент ЕК.

Он считает, что в Украине уже давно назрела всеобъемлющая реформа судебной системы в связи с последними событиями.

«Дорожная карта Венецианской комиссии и» Большой семерки «, которая дополняет постоянные рекомендации делегации ЕС власти и политикам, дает четкие указания относительно того, что необходимо сделать. Мы осознаем сложность задачи. Изначально вмешательства России было направлено на дестабилизацию, разделение и ослабление Украины . Поэтому лучший ответ — оставаться единым целым и продолжать работать для процветания и стабильности, которые являются результатом разумной экономической политики «, — сказал Домбровскис.

Ранее сообщалось, что глава украинского правительства Денис Шмыгаль рассчитывает, что Украина уже в ближайшем будущем сможет получить план действий относительно членства в НАТО. Он рассчитывает, что это произойдет одновременно с Грузией. 

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