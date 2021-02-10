Общество

«Британский» штамм коронавируса распространяется очень быстро: его обнаружили в 86 странах

На прошлой неделе этот вид зарегистрировали еще в шести странах

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Мутация коронавируса нового поколения зафиксирована уже в 86 странах мира. Стоит напомнить, что впервые ее обнаружили в Великобритании. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на еженедельный эпидемиологический бюллетень Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Стоит отметить, что «британский» штамм коронавирусной инфекции нового типа — разновидность коронавирусной болезни VOC-202012/01, линии B.1.1.7. На прошлой неделе этот вид зарегистрировали еще в шести странах.

При этом , важно знать, что количество новых заболевших коронавирусной инфекцией снижается.

По подсчетам ВОЗ, с первого по седьмое февраля по всей планете было зафиксировано 3153426 новых случаев заболевания коронавируса и 88369 смертей.

Ранее сообщалось, что в связи с увеличением числа случаев Covid-19 премьер-министр Греции Кириакос Микотакис объявил во вторник, что вводит карантин в административном районе Аттика, где расположена столица страны Афины. Школы, церкви и некоторые магазины будут закрыты до конца февраля.

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