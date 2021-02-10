На телеканале «Россия 24» показали «виллу Навального»

В общем истории о Навальном пропагандист Киселев посвятил почти 50 минут эфира

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Российский пропагандист Дмитрий Киселев в «Вестях недели» показал сюжет о немецкой вилле, в которой проживал российский отравленный оппозиционер Алексей Навальный. Об этом пишет УРА-Информ.

В сюжете сказано, что заключенный ранее Навальный снимал двухэтажную виллу. Ее площадь более 300 квадратных метров, а находиться она в самом престижном районе Фрайбурга.

Также журналистка канала «Россия 24» рассказала, что в доме у Навального есть просторная гостиная, присутствуют два дивана, телевизор.

«Роскошные спальни с террасой, кухня с кофемашиной, набором голландского чая и подарочной бутылкой местного вина» — отметила ведущая.

Также в сюжете показали блестящий ершик и «комнату грязи», где храниться пылесос.

Помимо этого, она посетила комнату с джакузи и даже поплавала в бассейне.

Ведущая называла заключенного оппозиционера «пациент». Она добавила, что сутки на этой вилле обходятся «в 530 евро плюс залог».

Навальный жил на этой вилле почти 2 месяца.

«Только на жилье во Фрайбурге он потратил больше 30 тысяч евро» — отметила ведущая.

Ранее сообщалось, что глава сети региональных штабов российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков заявил, что очередные акции протеста в поддержку отравленного политика запланированы на 14 февраля.