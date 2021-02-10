Украина ждёт ПДЧ от НАТО: Шмыгаль настроен идти в ногу с Грузией

Украине нужно сконцентрироваться на реформах, которые приблизят ее к членству в Альянсе

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Глава украинского правительства Денис Шмыгаль рассчитывает, что Украина уже в ближайшем будущем сможет получить план действий относительно членства в НАТО. Он рассчитывает, что это произойдет одновременно с Грузией. Об этом он заявил после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом во вторник в Брюсселе, сообщает корреспондент «Европейской правды«, передает УРА-Информ.

«Нашей краткосрочной стратегией является получение ПДЧ. Мы хотим не отставать от Грузии и в идеале получить ПДЧ вместе с Грузией», — заявил Шмыгаль.

Также глава правительства считает, что встреча в штаб-квартире НАТО являеться хорошим сигналом.

Членство в НАТО, как подчеркнул премьер, является важным приоритетом Украины.Также он напомнил, что намерение присоединиться к Альянсу прописано в Конституции страны.

«Мы абсолютно готовы, и мы делаем наше домашнее задание. Мы продолжаем реформировать наши Вооруженные силы, продолжаем переход на стандарты НАТО, проводим совместные учения… У нас есть много наработок, которые дают надежду на быстрое выполнение домашнего задания. Достижение стандартов НАТО в секторе безопасности и обороны Украины и будет той предпосылкой, которая позволит нам стать полноправным членом НАТО», — отметил премьер-министр.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Российскую Федерацию принять предложение США о продлении действия договора о сокращении ядерного оружия между двумя государствами.