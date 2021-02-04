Экономика

Кто заставил Зеленского поднять тарифы: стали известны подробности

Все из-за жестких требований МВФ

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Начало 2021 года обернулось для украинцев неприятным «сюрпризом», «власти» существенно подняли тарифы практически на все коммунальные услуги. Стало известно, кто заставил Украина поднять тарифы.

Отмечается, что поднятие тарифов было согласовано премьер-министром Денисом Шмыгалем лично с президентом Украины Владимиром Зеленским перед Новым годом. При этом указание было от Международного валютного фонда, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«Повышение тарифов для населения было согласовано Шмыгалем лично с Зеленским перед Новым годом, что было известно нашему каналу, но мы соблюдали договоренности с одним из источников на Банковой и не критиковали Президента. Повышение цен на ЖКХ было жёстким условием МВФ, которое было озвучено Зеленскому, а таймен установлен до конца 2020 года, вот почему всем украинцам сделали подарок», — пишет паблик.

Напомним, что за январь украинцы должны будут заплатить от 7,5 до 10 гривен на зуб газа. Такие тарифы вызвали бурю негодования среди украинцев. В итоге Кабмин принял решение снизить мксимальную цену с февраля до 6,99 гривен за куб.

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