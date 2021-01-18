Кабмин снизил цену на газ для населения: официальное решение

Максимальная цена будет 6,99 грн за кубометр газа

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Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании, 18 января, установил предельную цену на газ для населения. Теперь она будет составлять 6,99 грн за кубометр – это максимальное значение.

Стоит отметить, что сейчас тариф составляет от 6,99 до 10,8 гривны в зависимости от оператора. Отмечается, что такая цена будет действовать в Украине с первого февраля.В тоже время этот максимальный предел будет действовать до конца отопительного сезона или окончания карарнитна, что произойдёт позднее, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Дениса Шмыгаля.

«Выше, чем 6,99 грн за куб поставщики газа не смогут поднимать цену. Это решение позволит снизить цену на газ для Украинской в среднем на 30%», — написал премьер-министр Украины.

Он также добавил, что эта цена является ниже на 1,5 гривен за ку от той. Которая была в Украине в 2018 и 2019 годах. Шмыгаль отмечает, что в зимние периоды платежки в среднем составляли 2,5-3 тысячи гривен или 75 процентов от минимальной зарплаты того периода. В тоже время он добавляет, что цена 6.99 гривен за клуб означает, что при таком же потребление средняя платежка будет примерно на 500 грн меньше. А это значит, что украинцам придется платить около 40 процентов от минимальной зарплаты.

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