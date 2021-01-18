Кабмин снизил цену на газ для населения: официальное решение

Максимальная цена будет 6,99 грн за кубометр газа
Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании, 18 января, установил предельную цену на газ для населения. Теперь она будет составлять 6,99 грн за кубометр – это максимальное значение.
Стоит отметить, что сейчас тариф составляет от 6,99 до 10,8 гривны в зависимости от оператора. Отмечается, что такая цена будет действовать в Украине с первого февраля.В тоже время этот максимальный предел будет действовать до конца отопительного сезона или окончания карарнитна, что произойдёт позднее, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Дениса Шмыгаля.
«Выше, чем 6,99 грн за куб поставщики газа не смогут поднимать цену. Это решение позволит снизить цену на газ для Украинской в среднем на 30%», — написал премьер-министр Украины.
Он также добавил, что эта цена является ниже на 1,5 гривен за ку от той. Которая была в Украине в 2018 и 2019 годах. Шмыгаль отмечает, что в зимние периоды платежки в среднем составляли 2,5-3 тысячи гривен или 75 процентов от минимальной зарплаты того периода. В тоже время он добавляет, что цена 6.99 гривен за клуб означает, что при таком же потребление средняя платежка будет примерно на 500 грн меньше. А это значит, что украинцам придется платить около 40 процентов от минимальной зарплаты.
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