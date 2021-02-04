«Массовая» вакцинация в «ДНР»: нет желающих получить российский препарат

Статистику решили вовсе не публиковать

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Власти так называемой «ДНР» помпезно в первый день начала вакцинации «Спутником V» местного населения заявляли о том, что за первый час на процедуру записалось 700 человек. Однако в итоге спустя несколько дней ситуация изменилась.

На данный момент не публикуется вообще никакая статистика по данному вопросу, в информационном поле – тишина. Отмечалось, что в первую очередь будут прививаться медики, соцработники и представители силовых структур, при этом лица старше 60 лет не могли получить вакцину, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

В тоже время местные власти с третьего февраля поменяли свое решение и теперь граждане старше 60 лет также могут пройти вакцинирование.

«Таким образом теперь граждане с 18 и старше 60 лет могут пройти вакцинирование от COVID-19, но, с другой стороны получается, что раз такое разрешили, то какого-либо ажиотажа вокруг вакцинации нет, и колоть ее теперь будут не только «первоочередникам», а и всем желающим. Такое возможно только в одном-единственном случае: даже с учетом того, что ее завезли относительно немного, добровольцев «уколоться» недостаточно, вот и приходится «мудрить», что бы ее израсходовать», — пишет паблик.

Ранее мы сообщали, что медики в Антраците отказались от вакцинации российским препаратом.