После этого РФ начнет действовать против Украины со всей силы — эксперт

Роман Цимбалюк о закрытии ZiK, 112 Украина и NewsOne

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Украина выбрала очень правильный момент ввести санкции против пророссийских телеканалов, которые вещают в Украине. Такое мнение выразил известный украинский журналист Роман Цимбалюк.

Он считает, что Украина сделала правильное решение заблокировав трансляцию телеканалов ZiK, 112 Украина и NewsOne. Журналист считает, что момент был выбран очень правильный, ведь сейчас Кремль занят своими проблемами – митингами по всей стране из-за ареста оппозиционера Алексея Навального, пишет УРА-Информ со ссылкой на канал журналиста.

В тоже время Цимбалюк отмечает, что Украине нужно будет готовиться к ответу со стороны Кремля, ведь они просто так это не оставят.

«Пока эти товарищи, я говорю о «за поребрике», немножко заняты собой, гоняют тут молодежь и не только по улицам Москвы и других городов, нужно действовать. Поэтому, сейчас пока этот «белый мишка русский» насытится кровью граждан России, они начнут действовать против нас со всей силы…», — заявил журналист.

Ранее Виктор Медведчук прокомментировал закрытие каналов ZiK, 112 Украина и NewsOne.