Политика

После этого РФ начнет действовать против Украины со всей силы — эксперт

Роман Цимбалюк о закрытии ZiK, 112 Украина и NewsOne

Время чтения: 45 Секунд

Украина выбрала очень правильный момент ввести санкции против пророссийских телеканалов, которые вещают в Украине. Такое мнение выразил известный украинский журналист Роман Цимбалюк.

Он считает, что Украина сделала правильное решение заблокировав трансляцию телеканалов ZiK, 112 Украина и NewsOne. Журналист считает, что момент был выбран очень правильный, ведь сейчас Кремль занят своими проблемами – митингами по всей стране из-за ареста оппозиционера Алексея Навального, пишет УРА-Информ со ссылкой на канал журналиста.

В тоже время Цимбалюк отмечает, что Украине нужно будет готовиться к ответу со стороны Кремля, ведь они просто так это не оставят.

«Пока эти товарищи, я говорю о «за поребрике», немножко заняты собой, гоняют тут молодежь и не только по улицам Москвы и других городов, нужно действовать. Поэтому, сейчас пока этот «белый мишка русский» насытится кровью граждан России, они начнут действовать против нас со всей силы…», — заявил журналист.

Ранее Виктор Медведчук прокомментировал закрытие каналов ZiK, 112 Украина и NewsOne.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Ядерное соглашение между РФ и США было продлено еще на пять лет

Действие договора продлено до 5 февраля 2026 без каких-либо изменений или дополнений

«Пул Медведчука»: Зеленский поблагодарил СНБО и СБУ за оперативность

У президента нет «ни единого сомнения, что все угрозы нацбезопасности получат эффективный и законный ответ»

На Донбассе детей готовят к участию в боевых действиях, — Генпрокуратура

Всего с начала войны в противоправную деятельность вовлечены более 100 детей

В ЕС призвали Украину не принимать проект о локализации

В проекте о локализации говорится об обязательствах иметь местную составляющую в определенных видах машин, закупаемых за счет государства или местных органов власти

Санкции против каналов Медведчука: Зеленский дал комментарии международным партнерам

Вечером 2 февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 года

Мы инициируем импичмент президента Зеленского — Рабинович

В ОПЗЖ не намерены сдаваться

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap