Дополнительные 800 грн к пенсии: в ВР рассказали, кого ждет доплата

Помимо индексации, Рада также ввела и дополнительную доплату для пенсионеров

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Уже в 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсионных выплат, а также новые доплаты для отдельных категорий граждан приклонного возраста. Об этом заявила заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, передает УРА-Информ.



Помимо индексации, Рада также ввела и дополнительную доплату для пенсионеров.

«Каждый пенсионер старше 80 лет с прошлого года получает плюс 500 грн. С 1 июля этого года будут получать те, кому 75−80 лет — плюс 400 грн к пенсии. Мы проголосовали за законопроект, который уже стал законом, который позволяет одиноким людям получить дополнительные 800 грн, если они проживают одни» — отметила Кравчук.

Она добавила, что солидарная пенсионная система на территории Украине не может быть жизнеспособной долго. В связи с этим ВР готовиться принять законопроект о накопительной пенсионной системе.

Ранее сообщалось, что 86 000 граждан Украины получают дополнительные пенсионные выплаты от негосударственных пенсионных фондов (НПФ).