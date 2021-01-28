Коломойский и Порошенко объединились против Зеленского, — эксперты

В Украине начали ходить слухи о том, что бывший глава украинского государства Петр Порошенко и олигарх Игорь Коломойский перестали воевать между собой и объединились против президента Украины Владимира Зеленского

Время чтения: 1 Мин. , 56 Секунд

Вероятные слухи о союзе олигарха Коломойского и бывшего президента Петра Порошенка могут значить желание кого-то иного лишить обоих своего влияния. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на comments.ua.

В Украине начали ходить слухи о том, что бывший глава украинского государства Петр Порошенко и олигарх Игорь Коломойский перестали воевать между собой и объединились против президента Украины Владимира Зеленского. Эксперты дали комментарии изданию.

«Мы видим, что все СМИ, ресурсы, которые аффилированы с Порошенко и «Евросолидарностью», работают — и весьма интенсивно — как против Коломойского, так и против его депутатской группы в парламенте. В частности, недавно весьма активно клеймили народного депутата Дубинского, против которого введены американские санкции. Кроме того, у Коломойского есть застаревшие обиды на Порошенко за «отжим» Укрнафты и Приватбанка. Он этого наверняка не забыл», — отметил эксперт Украинского института политики Даниил Богатырев.

Также эксперт не видит предпосылок для союза фракции ОПЗЖ и ЕС.

«При этом мы должны понимать, что переговоры (закулисные) между различными политическими лидерами и их силами идут всегда. Но когда в прессу просачивается что-то из этих переговоров, какие-то слухи (возможно, правдивые, возможно — нет), или становится известен сам факт переговоров, журналисты нередко придумывают конспирологические теории. Хоть на самом деле такие встречи зачастую ничего не значат», — отмечает Даниил Богатырев.

«Слухами земля украинская полнится. Говорят, что и Тимошенко с Медведчуком об альянсе договорились. Что к их кампании Ахметов присоединился. И все объединяются единым фронтом, чтобы скинуть зловредного Зеленского и его «шайку» слуг в Раде. При этом, по тем же слухам, Коломойский и Ахметов скупили в Раде по сто депутатских «штыков» у СН. Как это корреспондируется, например, со слухом об участии Коломойского и Ахметова в дворцовом «перевороте»? Они, что оба верят, что их «За Майбутнє» или партия Ляшко способны поднять столько мандатов, в случае досрочных? Точно ведь не поднимут. Тогда зачем?» — добавил заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий

Единственной фракцией, что заинтересована в досрочных выборах Рады является ОПЗЖ, ведь сейчас у них значительно повысился рейтинг.

«По данным закрытых соцопросов, ОПЗЖ в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях, в случае досрочных в Раду занимает первое место с уровнем поддержки 30-35%. Но и им по большому счету торопится некуда, — считает Валерий Песецкий.

Ранее сообщалось, что Государственный банк Приватбанк получил право на возврат 247 автозаправочных станций так называемой группы «Приват», которые принадлежали олигарху Игорю Коломойскому.