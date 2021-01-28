Конфликт на Донбассе можно решить с помощью США: при Байдене шансы выросли

Климкин не взялся утверждать, что Украине стоит надеяться только на США

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Новое правительство Соединенных Штатов Америки, по мнению экс-министр иностранных дел Украины Павла Климкина, готовят предложения по решению вооруженного конфликта на востоке Украины. Об этом он заявил в эфире программы 16+, передает УРА-Информ.

Он добавил, что во время, когда он был главой МИД, то в Украине нарабатывали соглашение вместо Будапештского меморандума. Ведь до момента членства украинского государства в НАТО элемент гарантий будет работать только со стороны США, а никак не с европейской.

«Готовности предоставить реальные гарантии безопасности не было у наших партнеров. И вся эта история, думаю, будет перезагружаться. Будут другие разговоры, другие форматы. Думаю, что даже этот разговор будет в ближайшее время продолжаться. При Байдене. Там идет внутреннее обсуждение. На уровне тех, кто готовит разные предложения» — добавил Климкин.

Однако, он не взялся утверждать, что Украине стоит надеяться только на США.

«Я единственное, что скажу — не ждите гарантий буквально завтра-послезавтра. Тем не менее, при Байдене, мне кажется, шансы большие» — подытожил он.

Ранее сообщалось, что украинские патриоты зря надеются на то, что новый президент США Джо Байден полностью оправдает их надежды.