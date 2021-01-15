Дополнительные пенсии в Украине: почти 100 000 человек получают выплаты

Большую часть участников НПФ составляют граждане Украины в возрасте от 25 до 50 лет

Время чтения: 44 Секунд

Уже 86 000 граждан Украині получают дополнительные пенсионные выплаты от негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на отчет Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Стало известно, что на конец третьего квартала 2020 года накопительные пенсионные счета были открыты у 880 400 человек. По данным, которые имеются у Пенсионного фонда Украины, по данным на первое января 2021 года государственные пенсии получает 11,07 миллионов граждан государства. Это означает, что дополнительные пенсионные выплаты получает каждый 128 пенсионер в Украине.

Также согласно данным статистики Национальной комиссии по ценным бумагам, большую часть участников НПФ составляют граждане Украины в возрасте от 25 до 50 лет. Они составляют 55,6% от общего числа получаетелей негосударственной пенсии.

Ранее сообщалось, что согласно законодательству, на территории украинского государства за каждый год стажа начисляется к пенсии 1% расчетного заработка. Размер пенсионных выплат зависит от стажа гражданина и его среднего размера зарплаты.