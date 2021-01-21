Экономика

Кто в Украине зарабатывает больше всех: Центр занятости дал ответ

Как ни странно, в списке топовых профессий вовсе не те, о которых вы могли бы подумать

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В украинском Государственном центре занятости рассказали, какие профессии в Украине являются самыми высокоплачиваемыми. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Наиболее высокооплачиваемой сферой деятельности в Украине считается авиационный транспорт. Средняя зарплата сотрудников данной сферы равна 22 тыс. грн. Следующее место по размеру зарплаты досталось сотрудникам финансовой и страховой деятельности, информация и телекоммуникации — 20 тыс. грн.

В промышленной деятельности первое место в оплате труда занимает производство фармацевтических продуктов. Сотрудники данной сферы получают заработные выплаты в размере 21 тыс. грн. В добывающей промышленности граждане в среднем получают 17 тыс. грн. Также первые места в рейтинге занимают сотрудники, которые заняты в сфере поставок электроэнергии, газа и пара -16 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что большие проблемы испытывают горняки на временно неподконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области. У них большие долги по заработной плате за 2020 год.

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Организация ни подтверждает, ни опровергает указанную информацию

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