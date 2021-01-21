Общество

В Офисе Гепрокурора объявили конкурс на главу САП: когда ждать изменений

Конкурс по избранию нового главы САП начнется 25 января

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В понедельник, 25 января, стартует профессиональный отбор на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора со ссылкой на главу Генпрокуратуры Ирину Венедиктову, передает УРА-Информ.

Такое решение комиссией по проведению конкурса на должность главы САП было принято на заседании в среду. Пока что объявление не было опубликовано на сайте Офиса генпрокурора, однако, планируется разместить его в течение трех ближайших дней совместно с документами, которые регулируют деятельность комиссии.

«Уже с понедельника начнется процесс отбора руководителя одного из ключевых институтов. Ждем профессиональных, принципиальных и решительных кандидатов, готовых в честной борьбе доказать, что достойны возглавлять САП и показать тот результат, которого заждалось общество от антикоррупционных органов», — отметили в ведомстве.

Стоит напомнить, что САП является самостоятельным и независимым звеном системы прокуратуры Украины.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро приняло решение открыть уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой в дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, которое было открыто из-за подозрения о взяточничестве.

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