Большие долги по зарплатам горняков в ОРДО: за 2020 они получили только 4 зарплаты

Многие из них едут на заработки в Россию

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Большие проблемы испытывают горняки на временно неподконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области. У них большие долги по заработной плате за 2020 год.

Так работникам ПАО «Шахтоуправление Донбасс» по итогам прошлого года выплатили всего четыре зарплаты – за январь, июнь, июль, август, при этом за последний месяц лета не полностью. При этом никакой помощи по этой ситуации никто горнякам не оказывает.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«В «Гоструда ДНР» заявили, что задержки с выдачей зарплат или выдача ее частями, — не повод приостанавливать или пропускать рабочие дни. По сути, таким образом чиновники узаконили современную разновидность рабства. Это даже не работа за еду – прокормиться за 4 зарплаты в год невозможно, и люди вынуждены искать альтернативные способы заработка», — пишет источник.

В тоже время сообщатся, что работникам согласно местных «законов» нельзя приостанавливать работу даже тогда, когда ему не платят зарплату. Помощь в получении заработанного через суд шахтерам предлагают только частные юристы. На услуги, которых у горняков нет средств.

Многие горняки отправляются в Россию на заработки в местных шахты.

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