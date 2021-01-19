Общество

Украина станет козырем США — в РФ сделали неожиданное заявление

В РФ ждут назначения Байдена главой Белого дома

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В Российской Федерации продолжают ждать назначения президентом США Джо Байдена. Многие предполагают, что давление на РФ усилится, ведь новый глава Белого дома не раз выступал ранее за усиления санкций против Кремля.

Российский сенатор Алексей Пушков поделился своим мнением по поводу этой ситуации. Он отметил, что Байден будет активно использовать Украину в вопросе давления на РФ. По его мнению, именно Киев станет козырной картой в руках нового американского президента, пишет УРА-Информ со ссылкой на Газета.ру.

«Это его козырь. Он будет задействовать Украину в качестве одного из козырей США, которые были припасены против России. Будут активизировать военное взаимодействие между этими двумя странами. Иными словами, будут усиливать поддержку со стороны Америки этих ВСУ», — заявил российский политик.

Также он предполагает, что Байден может даже пойти на том, чтобы разместить в Украине американские военные базы. Пашков считает, что именно американцы будут платить за строительство одной из таких баз, которая будет использоваться для военного контингента из США.

Ранее мы сообщали, что караван мигрантов направляется в США, они требуют от Байдена выполнения обещаний.

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