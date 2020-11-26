Экономика

Российский газопровод «Северный поток-2″не будет сертифицирован: в Норвегии отказали в сотрудничестве

Read Time:55 Second

Норвежская копания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) вышла из проекта Российской Федерации «Северный поток — 2» из-за того, что США начали грозиться серьезными санкциями.После завершения строительства российского газопровода, норвежская компания должна была осуществить сертификацию «северного потока-2».

Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на DNV GL.

«Госдепартамент США опубликовал новое разъяснение в отношении Акта о защите энергетической безопасности Европы (PEESA). В соответствии с этими новыми рекомендациями мы находим, что деятельность DNV GL по осуществлению контроля за судами с оборудованием, обслуживающим проект «Северный поток — 2″, подлежит санкциям. Поэтому DNV GL прекратила предоставление услуг, которые могут подпадать под действие PEESA», — отметили в компании.

Также там сообщили, что владелец газопровода «Северный поток-2» привлек их компанию для проверки работоспособности обородования.

«Наша работа по проекту «Северный поток-2″ включает в себя рассмотрение документации и наблюдение за строительными работами на предмет соответствия нашему стандарту. Это включало мониторинг испытаний и подготовку оборудования, используемого на борту судов во время прокладки трубопровода. DNV GL обязана выдать сертификат соответствия после удовлетворительного завершения строительства трубопроводной системы», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что американская администрация усилила давление на европейские компании.

About Post Author

Наталия

natasha.dudka8@gmail.com
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
0 0
In, ,

По теме:

В бюджете 2021 запланировано повышение зарплат: кто получит больше денег

В украинском Кабмине выдвинули предложение о том, чтоб в 2021 году поднять сумму прожиточного минимума, который будет применен для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры....

«Навар на скорой»: СБУ разоблачила хищение 1 млн грн

Украинская служба безопасности разоблачила в Черкассах присвоение почти миллиона гривен на строительстве диспетчерской станции для скорой медицинской помощи. Стоимость работ, а также их объемы были...

Важное сообщение от ПФУ: что будет с пенсиями в ноябре и декабре

В Пенсионном фонде опубликовали важную информацию относительно выплаты пенсий за ноябрь и декабрь этого года. На данный момент в ПФУ отметили, что выплаты пенсий в...

Что будет с пенсиями и зарплатами: стоит ли ждать проблем

В СМИ появилась информация о том, что в казне не осталось денег на выплату заработной платы и пенсий украинским гражданам. В Министерстве финансов и Министерстве...

Разгребая ошибки КСУ: в Раду внесут новый законопроект

В Верховную раду Украины на этой пленарной неделе внесут новый законопроект об ответственности за ложь в электронных декларациях. ВР решила восстановить статью 366 прим. 1 Уголовного...

ООН предостерегает от вырубки лесов: Карпаты в опасности

В ООН вновь обращают внимание на проблему вырубки лесов. Из-за массовости таких мероприятий, а также изменений климата в карпатских районах возникает угроза серьезных наводнений. Об...
Share via
Facebook
Twitter
LinkedIn
Mix
Email
Print
Copy Link
Powered by Social Snap
Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap