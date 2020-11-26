Российский газопровод «Северный поток-2″не будет сертифицирован: в Норвегии отказали в сотрудничестве

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Норвежская копания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) вышла из проекта Российской Федерации «Северный поток — 2» из-за того, что США начали грозиться серьезными санкциями.После завершения строительства российского газопровода, норвежская компания должна была осуществить сертификацию «северного потока-2».

Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на DNV GL.

«Госдепартамент США опубликовал новое разъяснение в отношении Акта о защите энергетической безопасности Европы (PEESA). В соответствии с этими новыми рекомендациями мы находим, что деятельность DNV GL по осуществлению контроля за судами с оборудованием, обслуживающим проект «Северный поток — 2″, подлежит санкциям. Поэтому DNV GL прекратила предоставление услуг, которые могут подпадать под действие PEESA», — отметили в компании.

Также там сообщили, что владелец газопровода «Северный поток-2» привлек их компанию для проверки работоспособности обородования.

«Наша работа по проекту «Северный поток-2″ включает в себя рассмотрение документации и наблюдение за строительными работами на предмет соответствия нашему стандарту. Это включало мониторинг испытаний и подготовку оборудования, используемого на борту судов во время прокладки трубопровода. DNV GL обязана выдать сертификат соответствия после удовлетворительного завершения строительства трубопроводной системы», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что американская администрация усилила давление на европейские компании.

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