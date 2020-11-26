Общество Происшествия

Кремировали чужое тело: в столичном морге перепутали умерших

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В Киеве в одном из моргов перепутали тела двух умерших в один день женщин. У них была одинаковая фамилия. Такую подмену в морге обнаружила близкая родственница одной из усопших. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УРА-Информ.

Труп ее родственницы, которая является ее тетей в морге передали другой семье. Другие люди не придали вида тому, что получили не то тело. Родственники второй усопшей успели кремировать тело женщины.

Племянница погибшей несколько часов проводила разъяснительную беседу с сотрудниками морга и правоохранительных органов, в попытке доказать, что женщина, которую ей показывают-не ее тетя.

«Этот человек старше, у нее длинные волосы до плеч светлого цвета. Моя тетя была онкобольная после двух химий. У нее даже не было волос. Это невозможно было перепутать», — рассказала племянница.

Ранее сообщалось, что 25 ноября, в среду, нестандартную акцию протеста провела девушка перед Офисом президента Украины.

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