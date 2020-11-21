«Северный поток-2»: США усилили давление на Европу

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Американская администрация усилила давление на европейские компании. Это произошло из-за того, что данные компании участвуют в строительстве российского газопровода «Северный поток-2». При этом в Белом доме не хотят вводить санкции против европейских государств.

Об этом со ссылкой на источник пишет агентство dpa, передает УРА-Информ.

Источник отметил изданию, что Вашингтон уже обзванивает европейские компании и проводит беседу с ними во избежании ввода санкций.

«США не хотят вводить санкции против европейских компаний. Мы делаем эти звонки, чтобы предупредить их и дать им время выйти из проекта», — отметил источник и выразил уверенность в скором крахе «Северного потока-2».

Ранее сообщалось, что глава Кремля Владимир Путин продлил действия ответных санкций против США и ЕС до окончания 2021 года.

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