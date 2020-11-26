Режим узурпатора: в Европе готовят третий пакет санкций против Беларуси

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В Европейском Союзе начали работу над третим санкционным списком в отношении Беларуси.

Об этом заявил во время выступления в Европарламенте еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич, его слова приводит УРА-Информ.

Чиновник уточнил, что в Европейском Союзе намерены продолжать поддержку демонстрантов на территории беларуского государства. Стоит напомнить, что граждане страны вышли на акции протеста в впервые в начале августа. Сейчас протесты все еще идут. Население страны требует проведение новых и честных выборов и конец режима Лукашенко.

«Мы начали подготовительную работу по третьему списку санкций, которые добавятся к уже существующему списку. Не должно быть безнаказанности в отношении тех, кто нарушает права человека в Белоруссии», — подчеркнул Ленарчич.

Ранее стало известно, что непризнанный мировым обществом глава Беларуси Александр Лукашенко не исключает свое отстранение от президентского поста. Однако, по его словам, для этого есть всего один путь.

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