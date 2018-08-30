Барселона подписала игрока молодежной сборной Уругвая

Об этом сообщает sport.ua.

Араухо заключил с "гранатовыми" пятилетний контракт.

Сумма трансфера составила 1,7 миллиона евро. С учетом бонусов она может вырасти до 5,2 миллиона евро.

Изначально футболист будет выступать за Барселону Б.

Араухо - капитан сборной Уругвая U-20, за которую он провел 5 матчей.

Как сообщал "УРА-Информ", полузащитник "Галатасарая" Софиан Фегули может стать игроком киевского "Динамо". Фегули в прошлом сезоне сыграл 31 матч, забил 7 голов и сделал 10 ассистов.