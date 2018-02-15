12:31 15.02.2018 | Спорт | Новости
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Впервые в истории Игр медали за третье место вручат двум лыжницам - ФОТО

В Олимпийских играх 2018 года норвежка Марит Бьорген и финка Криста Пярмякоски завоевали бронзувую медаль в гонке на 10 км свободным стилем. Еще одна норвежская лыжница Рагниль Хага добыла золото, после чего такая награда стала четвертой в копилке сборной Норвегии на Играх в Пхенчхане.

Впервые в истории Игр медали за третье место вручат двум лыжницам - ФОТО

Об этом сообщается в Twitter соревнований.

Отметим, что Хага преодолела дистанцию за 25 минут 0,5 секунды.

Марит Бьорген и финка Криста Пярмякоски преодолели дистанцию за одинаковое время и отстали от победительницы на 31,9 секунды. Это впервые в истории Олимпийских игр, когда две спортсменки поделили медаль. 

В свою очередь серебро досталось шведской спортсменки Шарлотты Калла. Известно, что эта спортсменка отстала от норвежки на 20,3 секунды.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Олимпийских играх Украину представил единственный скелетонист Владислав Гераскевич, который достойно дебютировал, занимая 15-е место из 30 участников по итогам первых двух попыток.

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