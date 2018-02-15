Украина дебютировала в скелетоне на Олимпийских играх

Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.

19-летний Гераскевич, который является самым молодым участником среди скалетонистов в Пхенчхане, выдал хорошую первую попытку (51.26 секунды), после которой находился на 14-м месте. Второй заезд Гераскевич провел немного быстрее (51.16 секунды), но все равно подвинулся на 15-е место.

Накануне, 16 февраля, Гераскевича ждет третья попытка по итогам которой 20-ка лучших скелетонистов выполнят финальную попытку и разыграют медали.

Добавим, всего на Олимпиаде 2018 будет разыграно 102 комплекта медалей.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", шведская лыжница Шарлотта Калла первой выиграла золотую медаль на зимних Олимпийских играх-2018 в Южной Корее. В биатлонном заезде победа трех представителей Скандинавии не стало сенсацией.