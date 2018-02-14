15:16 14.02.2018 | Спорт | Новости
100186487:labazovych

Двоеборец Френцель принес Германии шестое золото Олимпиады-2018

Немецкий двоеборец Эрик Френцель добыл золото в олимпийских соревнованиях по лыжному двоеборью в южнокорейском Пхенчхане. Теперь спортсмен стал двукратным олимпийским чемпионом.

Двоеборец Френцель принес Германии шестое золото Олимпиады-2018

Об этом сообщается на сайте организации.

Как отмечается, немец в 10-километровой лыжной гонке пришел к финишу первым с результатом 24 минуты 51,4 секунды. В свою очередь серебро досталось японцу Акито Ватабэ (отставание - 4,8 секунды). А вот бронза завоевал австриец Лукас Клапфер (+18,1).

Примечательно, что для Германии эта награда высшей пробы стала уже шестой на Играх-2018, и страна упрочила свое лидерство в общекомандном зачете соревнований.

Кстати, в активе Френцеля в наличии есть еще одно золото в этой же дисциплине на Играх в Сочи.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане,14 февраля, не состоится женская индивидуальная гонка по биатлону.

Поделиться
Читайте также:
 
Южная Корея возьмет на себя финансовые растраты за участие КНДР в Олимпиаде Кабмин одобрил отчет о выполнении программы правительства День святого Валентина: история возникновения праздника 14 февраля - ФОТО В Киеве BMW врезалось в столб, погиб пешеход - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив