10:19 13.02.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Латвия не будет приглашать украинскую хоккейную сборную на турнир

Национальная сборная Украины по хоккею начала активную подготовку к турниру на базе ледовой арены Терминал в городе Броварах. Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея Украины.

Латвия не будет приглашать украинскую хоккейную сборную на турнир

Отмечается, что украинская команда планировала выступить в международном турнире в Латвии, однако организаторы соревнования в последний момент изменили свои планы. Предполагается, что на это повлияла просьба спонсоров турнира, шведской компании Crowns. Так, вместо украинской сборной пригласили сборную клубов шведской лиги Allsvenskan.

Таким образом, команда Александра Савицкого проведет семь тренировочных дней в формате двукратных ледовых занятий. Тренировка на льду будут проходить утром и вечером. В учебно-тренировочном сборе примут участие 22 хоккеиста.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Лозанне состоялась жеребьевка Лиги наций УЕФА - нового турнира для национальных команд, который станет альтернативой товарищеским матчам.

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