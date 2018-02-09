Маникюрные инструменты Сталекс: кусачки для ногтей, пушер, ножницы, ложка уно

Покупка маникюрных и косметологических инструментов сегодня не представляет никакой проблемы. Практически в любом магазине «все для маникюра» можно купить недорого необходимые инструменты. Интернет магазин гель лаков Bone.ua – один из таких магазинов, где можно купить все для маникюра, педикюра, косметологии и многое другое.
Профессиональные инструменты изготавливаются из хирургической (медицинской) стали, проходят дополнительную закалку и затачиваются (подгоняются) только вручную! В Украине инструменты такого уровня производят всего несколько компаний. Одна из них – Сталекс.
Основной акцент компания делает на производстве маникюрных наборов и отдельных профессиональных инструментов для салонной работы.
Маникюрные наборы
Сталекс выпускает профессиональные и базовые (для домашнего использования) наборы.
Примерная комплектация профессиональных наборов сталекс:
- Накожницы
- Кусачки для удаления вросшего ногтя
- Кусачки ногтевые
- Ножницы для кутикулы
- Пушер маникюрный
- Пилочка
- Пинцет
Базовые маникюрные наборы (для непрофессионального использования) – содержат в основном минимальный набор универсальных инструментов: ножницы, кусачки, пинцет, пилочка и пушер.
Инструменты же в свою очередь можно разделить на несколько наиболее востребованных категорий.
Маникюрные кусачки для ногтей и кутикулы Staleks
- Кусачки ногтевые: отличаются различной длиной и шириной режущей части.
- Накожницы: обладают более тонкими лезвиями, несколько отличаются по форме от кусачек для ногтей.
- Щипчики для ногтей (книпсеры). Легко справляются даже с самыми твердыми ногтями.
Пушеры Сталекс или лопатка для ногтей
Пушеры для кутикулы, несмотря на кажущуюся простоту, могут отличаться по нескольким параметрам: форма, размер, толщина, острота "толкающего" края. Так же, пушер для маникюра может быть односторонним или двусторонним.
Маникюрные ножницы
Маст-хэв любого мастера. Маникюрные ножницы Сталекс/Staleks отличаются завидным разнообразием по форме, длине режущей части, длине самого инструмента, изгибу, толщине и ширине лезвий, по назначению (маникюр, педикюр, для кутикулы и для ногтей).
Ложка Уно
Сталекс производит несколько видов косметологических ложек, благодаря чему всегда можно выбрать купить нужную ложку Уно: одностороннюю, двустороннюю, с одним или с несколькими отверстиями.