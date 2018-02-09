Маникюрные инструменты Сталекс: кусачки для ногтей, пушер, ножницы, ложка уно

Покупка маникюрных и косметологических инструментов сегодня не представляет никакой проблемы. Практически в любом магазине «все для маникюра» можно купить недорого необходимые инструменты. Интернет магазин гель лаков Bone.ua – один из таких магазинов, где можно купить все для маникюра, педикюра, косметологии и многое другое.

Профессиональные инструменты изготавливаются из хирургической (медицинской) стали, проходят дополнительную закалку и затачиваются (подгоняются) только вручную! В Украине инструменты такого уровня производят всего несколько компаний. Одна из них – Сталекс.

Основной акцент компания делает на производстве маникюрных наборов и отдельных профессиональных инструментов для салонной работы.

Маникюрные наборы

Сталекс выпускает профессиональные и базовые (для домашнего использования) наборы.



Примерная комплектация профессиональных наборов сталекс:

- Накожницы

- Кусачки для удаления вросшего ногтя

- Кусачки ногтевые

- Ножницы для кутикулы

- Пушер маникюрный

- Пилочка

- Пинцет

Базовые маникюрные наборы (для непрофессионального использования) – содержат в основном минимальный набор универсальных инструментов: ножницы, кусачки, пинцет, пилочка и пушер.

Инструменты же в свою очередь можно разделить на несколько наиболее востребованных категорий.

Маникюрные кусачки для ногтей и кутикулы Staleks

- Кусачки ногтевые: отличаются различной длиной и шириной режущей части.

- Накожницы: обладают более тонкими лезвиями, несколько отличаются по форме от кусачек для ногтей.

- Щипчики для ногтей (книпсеры). Легко справляются даже с самыми твердыми ногтями.

Пушеры Сталекс или лопатка для ногтей

Пушеры для кутикулы, несмотря на кажущуюся простоту, могут отличаться по нескольким параметрам: форма, размер, толщина, острота "толкающего" края. Так же, пушер для маникюра может быть односторонним или двусторонним.

Маникюрные ножницы

Маст-хэв любого мастера. Маникюрные ножницы Сталекс/Staleks отличаются завидным разнообразием по форме, длине режущей части, длине самого инструмента, изгибу, толщине и ширине лезвий, по назначению (маникюр, педикюр, для кутикулы и для ногтей).

Ложка Уно

Сталекс производит несколько видов косметологических ложек, благодаря чему всегда можно выбрать купить нужную ложку Уно: одностороннюю, двустороннюю, с одним или с несколькими отверстиями.