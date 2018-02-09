Лауреат общенациональной программы "Человек года– 2017" в номинации "лидер малого и среднего бизнеса года"

Существующие на данное время корпоративные награды: Сертификаты, грамоты и благодарности от медицинских Ассоциаций.

Самые значительные достижения Вашей компании в 2017 году: Вывел клинику в ТОП 5 в области пластической хирургии по количеству сделанных операций. За 2017 год мы провели более 3500 операций по эстетической хирургии.

Девиз Вашей клиники: Медицина будущего уже сегодня.

Кто или что является талисманом для Вашей клиники?: Персонал и командная работа– это самое ценное и именно то, что обеспечивает успех любой компании на рынке.

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели: Помогать людям искренне и смотреть их глазами на мир.

Как вы считаете, что позволило вашей компании выйти в лидеры? В чем ваша уникальность?: Системная работа вопреки всему: кризис – а мы говорим рынку "да", все закрываются – а мы говорим рынку «да», все опускают цены – а мы говорим рынку "да".

Какие передовые технологии применяются в работе компании?

Учитывается ли положительный опыт других стран?: Лазерная хирургия – это новое слово в пластической и общей хирургии, именно технологичность позволяет на совершенно другом уровне проводить все наши операции и добиваться высоких результатов. Это то, что определяет нашу уникальность и возможность быть лучше других. Это то, что обеспечивает быстро и качественно проводить любые операции и минимизировать осложнения. Это то, что дает нам возможность обеспечивать быструю реабилитацию и дарить пациентам положительные эмоции от посещений нашей клиники. А улыбка пациента после проведенных операций– это для нас самое ценное!

Существует ли в сфере Вашей профессиональной деятельности такое понятие, как "Кодекс чести"?: Прежде всего – здоровье, а потом – красота.

Каким образом большое количество разных людей заставить думать об успехе одной компании?: Подарить положительные эмоции как можно большему количеству обратившихся людей, это значит на всех этапах пациент себя чувствует нужным и важным, а после того как пациент выходит с улыбкой – он сам захочет, чтобы о компании узнал весь мир – и потом этот процесс не остановить.

Быть сегодня успешным – это… Это идти на шаг впереди, знать очень глубоко своего пациента и не останавливаться.

Ваш любимый афоризм?: Многие жалуются на свою внешность и никто — на мозги. (Фаина Раневская)

Философско-экономический вопрос: когда, по-вашему, малый бизнес становится большим?: Когда бренд начинает работать на компанию, а не компания на бренд.

Каким вы видите будущее малого и среднего бизнеса в Украине?: Его должно видеть прежде всего наше государство – и на государственном уровне создавать условия для развития бизнеса, а мы не подведем!

Когда ваша компания станет корпорацией?: Дело не в названии, а в сути – мы не стремимся к корпорации, мы стремимся стать номером 1 на рынке Украины по доверию к нам пациентов.

Кто из выдающихся деятелей человечества может быть образцом и примером для сотрудников Вашей компании?: Уинстон Черчилль – вера и целеустремленность на пути к победе, невзирая на отсутствие веры вокруг людей. Личность, изменившая ход второй мировой войны и истории.

Если счастье не в деньгах, то в чем?: А если все-таки в деньгах, то почему?: Счастье не зависит от внешних условий – оно зависит от внутреннего порядка (Дейл Карнеги).

Наполнить жизнь как можно большим количеством положительных эмоций

Коэффициент счастья от того, что заработал 2 млн. долларов такой же, как выйти с утра пройтись по росе и встретить первые лучи солнца с любимыми людьми.

Что является гордостью вашей компании?: Конечно люди! Человеческий ресурс- это душа нашей компании, без них наши технологии не будут работать. А технологичность позволяет на высоком уровне выполнять любые операции.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: Да – Сделать как можно больше людей красивыми и счастливыми.

Справка

Клиника была основана в 2003 году как многопрофильный медицинский центр, основным направлением которой была гинекология, с поликлинической и малоинвазивной хирургией. Клиника функционировала под названием «Берегиня».

С 2012 года клиника расширяла свою деятельность, внедряя новейшие технологии в лазерной хирургии, которые позволяют предоставлять медицинскую помощь на экспертном уровне и сокращать период реабилитации пациентов. Благодаря этому клиника приобрела новый этап своего развития, расширяя свой профиль деятельности.

В клинике появились такие направления как урология, дерматология, терапия, УЗИ и пластическая хирургия, которое стало основным и приоритетным направлением.

С 2015 года под названием МЦ "Олега Колибабы" клиника успешно работает на рынке Украины, предоставляя пациентам поликлиническую и хирургическую помощь на экспертном уровне. Именно пластическая хирургия на сегодняшний день является тем направлением, с которым ассоциируют имя клиники.